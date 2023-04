Düngemittelhersteller ICL pflanzt Bäume für die Zukunft im Schifferstadter Wald

Ende März setzte sich das Vertriebsteam für landwirtschaftliche Düngemittel des lokal ansässigen Herstellers ICL Group im Schifferstadter Wald für den Fortbestand heimischer Wälder ein und pflanzte rund 60 junge Eichen, Hainbuchen und Wildbirnen. Das Engagement für den Erholt der Wälder folgt dabei konsequent der Ausrichtung des Unternehmens – denn der Einfluss auf eine nachhaltige Zukunft steht im Fokus der Aktivitäten. ,,Wir verfolgen bei der Entwicklung unserer innovativen Düngetechnologien stets den Gedanken der Nachhaltigkeit und der Schonung von Umwelt und Ressourcen bei einer gleichzeitigen Sicherung einer qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Produktion“, schildert Khodijo Volkstädt, Geschäftsführerin der ICL Growing Solutions DACH. Am Beispiel der jüngsten Innovation des Unternehmens, einer biologisch abbauboren Umhüllungstechnologie für Langzeitdünger mit dem Namen eqo.x wird die Nachhaltigkeitsstrotegie deutlich: durch die Nutzung von Langzeitdüngern in der Landwirtschaft wird die Nährstoffauswaschung gegenüber konventionellen Düngemitteln in die Umwelt deutlich reduziert, Erträge gesteigert und die Nährstoffverfügbarkeit den Pflanzen zur vollen Verfügung gestellt. Die Umhüllungstechnologie setzt die Nährstoffe langsam und dem Bedarf der Pflanzen entsprechend frei und hinterlässt keinerlei Rückstände im Boden – eine absolute Innovation ouf dem Düngemittelmarkt.

Damit sorgt ICL für beste Bedingungen für die Etablierung der Aufforstung und unterstützt langfristig den Erhalt des heimischen Waldes.

Hintergrund

Die ICL Gruppe ist ein globaler Hersteller von Produkten auf mineralischer Basis, die in der Landwirtschaft, in Lebensmitteln und in technischen Materialien zum Einsatz kommen.

Als führender Anbieter von Kali-, Phosphat- und hochtechnologischen Spezialdüngemitteln leistet ICL einen entscheidenden Beitrag, damit Landwirte aus der Region und weltweit die Erträge und Qualität ihrer angebauten Kulturen nachhaltig verbessern zu können.

lCL beschäftigt weltweit ungefähr 72.000 Mitarbeiter. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Ludwigshafen.