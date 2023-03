Förderantrag liegt bei Ministerium

Schifferstadt. Einen kleinen Schritt weiter ist die Stadt Schifferstadt, was die Sanierung des Traditionshauses „Ochsen“ angeht. Der Förderantrag liegt mittlerweile beim Ministerium. Jetzt ist wieder warten angesagt. „Die ADD hat exakt auf 0,4 Quadratmeter geprüft – und dafür ein Jahr gebraucht“, stellte Quartiersmanagerin Ingrid Schwarz im Ausschuss Projekt Soziale Stadt fest. Ein exaktes Raumprogramm und ein potenzieller Belegungsplan hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion von der Stadt gefordert. „In dem Antrag steht alles drin, was wir wollen“, betonte Schwarz. Eine neunseitige Stellungnahme der übergeordneten Behörde sei nun mit nach Mainz zum Ministerium geschickt worden. „In der Regel schließt man sich dort bei einer derart ausführlichen Vorlage an“, sagte Schwarz. Sei das Okay eingeholt, folge die Durchsicht bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion. „Dort wird geschaut, dass alles wirtschaftlich ist“, führte die Quartiersmanagerin aus.

Sei auch diese Hürde genommen, könne die Ausschreibung folgen. „Wir hoffen“, lenkte Bürgermeisterin Ilona Volk (B90/Die Grünen) ein, „dass wir beim Tag der Städtebauförderung schon etwas vorzeigen können.“