Frühlingsempfang der CDU Schifferstadt

Schifferstadt. Vielleicht haben Sie von der Winterdürre in Italien und Frankreich gehört? Oder Sie sind besorgt, was steigende Temperaturen auch bei uns vor Ort für Auswirkungen haben werden? Für uns alle stellt sich die Frage, wie wir uns in Krisenzeiten zukunftssicher aufstellen und den Herausforderungen des Klimawandels begegnen wollen. Gerade vor Ort in den Kommunen müssen Entscheidungen getroffen werden, die uns alle betreffen.

Der CDU Ortsverband Schifferstadt lädt alle Mitglieder und interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Frühlingsempfang am 1. April 2023 um 16:30 Uhr ins Pfarrheim Herz Jesu ein. Johannes Zehfuß, Landtagsabgeordneter, Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten sowie Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbands RLP Süd, wird über Klimawandel und Klimaanpassungsstrategien in der Landwirtschaft reden. Der CDU Ortsverband möchte den Frühlingsempfang nutzen, um mit den Schifferstadter Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassungsstrategien einen konstruktiven Dialog zu gestalten.