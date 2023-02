Schifferstadt. Wie der Präsident des Landgerichtes Frankenthal (Pfalz) mitteilt, wurde das Verfahren zur Vorbereitung auf die Schöffenwahl 2023 eingeleitet (wir berichteten bereits). Aktuell wurden zunächst die Schöffengerichte aufgefordert, die erforderliche Schöffenanzahl mitzuteilen. Erst nach einer entsprechenden Auswertung und Aufteilung auf die verschiedenen Bezirke erfolgen weitere Informationen, insbesondere die Zuteilung der Vorschlagslisten, an die Stadtverwaltung Schifferstadt. Nähere Informationen zur Schöffenwahl erhalten Sie unter www.schoeffenwahl.de. Die Stadtverwaltung Schifferstadt erhält in den letzten Tagen bereits mehrfache Anfragen/Bewerbungen zur Schöffenwahl 2023. Die Bewerber werden um Verständnis gebeten, dass der Eingang der Bewerbung zunächst nur bestätigt werden kann. Erst nach der oben genannten Mitteilung des Landgerichtes Frankenthal (Pfalz) kann das weitere Verfahren in Schifferstadt eingeleitet werden. Erfahrungsgemäß wird dies Anfang bis Mitte April 2023 der Fall sein.