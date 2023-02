“Ein Schatz im Zentrum”

Der Stadtfriedhof an der Mannheimer Straße wird entwidmet. So lautete der Beschluss der politischen Funktionsträger schon vor über 20 Jahren. Entsprechend fanden seit dem Jahr 2000 keine Beisetzungen mehr statt. Eingeläutet wurde nun die planerische Vorbereitung der Umgestaltung des Areals. Bereits mehrfach war das ein Thema, sowohl im Zusammenspiel mit den BürgerInnen, als auch in politischen Gremien. Wie sehr der Bevölkerung ihre kleine Welt inmitten des innerstädtischen Geschehens am Herzen liegt, zeigen die vielen Stimmen, die bei der Beteiligung laut werden. Deckungsgleich sind die nicht unbedingt.

