Nach Enkeltrick jetzt „falsche Kinder“: Immer wieder Betrugsversuche

Es ist noch nicht allzu lange her, da stand fast täglich in den Zeitungen, dass wieder Mitbürger auf den sogenannten „Enkeltrick“ hereingefallen seien, und dabei einige tausend Euro an den vermeintlichen Enkel oder die Enkelin überwiesen hätten. Meist kam die Erkenntnis zu spät, dass die Betroffenen auf einen Betrug hereingefallen waren, die Anrufer keinerlei verwandschaftliches Verhältnis besaßen, sondern nur auf das Geld aus waren.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 23. Januar 2023.

https://www.schifferstadter-tagblatt.de/service/einzelausgabe-kaufen/