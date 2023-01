Drei Tierschutzvereine – ein Ziel

Schifferstadt. Auf das erschütternde und traurige Elend von herumstreunenden, verwilderten Hauskatzen in den Gebieten Schifferstadt, Haßloch, Böhl-Iggelheim und Speyer haben die Tierschutzvereine Schifferstadt, Haßloch, und Speyer seit Jahren immer wieder aufmerksam gemacht. Diese Tiere befinden sich sehr oft in einem bemitleidenswerten Zustand, leiden an Mangelerscheinungen, Krankheiten und Parasiten. Um die Vermehrung der freilaufenden Katzen einzudämmen ist es unerlässlich, dass alle Katzenfreunde Katzen, die sie versorgen, auch kastrieren lassen. Nur so kann dem jährlichen Elend von Jungkatzen im Frühjahr entgegengewirkt werden. Konsequentes Kastrieren ist einer der Schlüssel zur Eindämmung der Flut ungewollter Jungkatzen. Ein zweiter die konsequente Einführung einer Registrations- und Kastrationspflicht in den Gemeinden (Katzenschutzverordnung). Aus diesem Grund haben die drei Tierschutzvereine die gemeinsame Beteiligung an den landesweiten Katzen-Kastrationswochen ins Leben gerufen und somit einen wichtigen Beitrag für den Tierschutz initiiert. Die Aktion findet im Zeitraum vom 16. bis einschließlich 28. Januar 2023 statt und bietet Tierfreunden die Möglichkeit, einen Zuschuss (Kater 20€, Kätzin 30€) bei den Tierschutzvereinen zu beantragen, wenn sie Katzen in diesem Zeitraum bei den teilnehmenden Tierärzten kastrieren lassen. Für Fragen stehen die beteiligten Tierschutz-Organisationen gerne zur Verfügung: Tierschutzverein Schifferstadt, 06235/1202 oder 06231-7920 Mail: tierschutz@tierschutzverein-schifferstadt.de, Tierschutzverein Speyer, 06232/ 33339, Mail: buero@tierschutzverein-speyer.de, 1. Tierschutzverein Haßloch, 06324/ 4944, Mail: tierschutzverein. hassloch@t-online.de An der Katzen-Kastrationsaktion 2023 nehmen folgende Tierärzte teil: AniCura Kleintierfachpraxis Hassloch GmbH , Dr. Siebenpfeiffer Str. 13, 67454 Haßloch, Tierarztpraxis Kirsten Keidel, August-Bebel-Straße 5, 67454 Haßloch, Kleintierpraxis Dr. Regina Himmelsbach, Eisenbahnstraße 42, 67459 Böhl-Iggelheim, Kleintierpraxis Dr. Jutta Lautenschläger , Zeppelinstraße 2, 67459 Böhl-Iggelheim, Dres. med. vet. Bopp und Meier, An der Fohlenweide 16, 67112 Mutterstadt, Dr. Michael Hempel, Kugelfangstraße 9, 67105 Schifferstadt, Kleintierpraxis Dres. O. u. Chr. Hülsmann, Untere Langgasse 22, 67346 Speyer, AniCura Kleintierzentrum Speyer, Tullastraße 9, 67346 Speyer, Dr. Rainer Metz, Schuckertstraße 8, 67063 Ludwigshafen/Rhein.