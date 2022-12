“Nichts hält so vital wie Arbeit”

Speyer/Schifferstadt. Nicht nur der Schifferstadter Ehrenbürger Theo Magin feiert in diesem Dezember seinen 90. Geburtstag. Auch ein treuer Weggefährte von ihm darf sich ebenfalls freuen, dieses Alter erreicht zu haben: Prof. Dr. Bernhard Vogel, wie Magin Ehrenbürger – allerdings in seiner Wahlheimatstadt Speyer – und auch Träger des Saumagenordens der KG Schlotte wird sich heute am 19. Dezember anlässlich seines besonderen Jubiläums über einen Empfang im Historischen Ratssaal freuen (siehe auch Hintergrund-Berichterstattung in der Tagblat Ausgabe vom Samstag). Mit Ruhe blickt er auf Vergangenes, während er nach wie vor die Gegenwart aktiv erlebt. Im persönlichen Gespräch sprach er über Wege, Klippen und Ruhepole.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 19. Dezember 2022.