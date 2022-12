Nach Hackerangriff: Kreis schickt Tausende Schreiben an Betroffene

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem Cyberangriff auf die

Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat diese mittlerweile mehr

als 2500 Briefe an Betroffene verschickt. Die Auswertung der Daten im

Darknet sei sehr umfangreich, teilte die Kreisverwaltung am Freitag

mit. Es müsse jeder Einzelfall separat bearbeitet werden. Die

entsprechenden Informationen würden daher nach und nach an betroffene

Personen versendet.

Ende Oktober hatten Kriminelle Zugriff auf die IT-Systeme des

Rhein-Pfalz-Kreises erlangt und vertrauliche Daten im Darknet

veröffentlicht. Bei den Angreifern handelt es sich nach den

bisherigen Erkenntnissen des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts

um eine professionelle und organisierte Gruppe.