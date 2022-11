35 Jahre Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis

Dannstadt/Schifferstadt. In diesem Jahr feiert der Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis sein 35-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass finden im Advent zwei Jubiläumskonzerte im ZAS (Zentrum Alte Schule) in Dannstadt unter musikalischer Leitung von Kathrin Presser statt. Am Samstag, 10.12.2022 um 19 Uhr: „This is Juventus!“ (Konzertchor Juventus Vocalis) und am Sonntag, 11.12.2022 um 14 Uhr: Kindermusical „Die Eule findet den Beat“ („Minis“ und „Maxis“ Juventus Vocalis in Kooperation mit den „Singin‘ Kids“ MGV Klein-Schifferstadt) Der Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis wurde 1987 unter der Trägerschaft des Rhein-Pfalz-Kreises und der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim gegründet. Seit 2018 hat Kathrin Presser die künstlerische Leitung der drei Chöre übernommen: den „Minis“ (vier bis sieben Jahre), den „Maxis“ (acht bis zehn Jahre) und dem „Konzertchor“ (ab elf Jahren). Aufgrund der Corona-Pandemie mussten in den letzten drei Jahren mehrere Konzerte kurzfristig abgesagt werden. Umso erfreulicher ist es, dass am dritten Adventswochenende die Sängerinnen und Sänger endlich wieder auf der Bühne stehen und das Publikum sicher wie immer begeistern werden. Am Samstagabend präsentieren die Sängerinnen und Sänger des Konzertchores unter dem Motto „This is Juventus“ ihr abwechslungsreiches Programm. Ob Weihnachtslieder, Musical oder Popsongs, ob auf Deutsch, Latein, Französisch oder Englisch – die Jugendlichen beeindrucken ihr Publikum stets durch ihr hohes künstlerisches Niveau und ihre Leidenschaft für Gesang. Am Sonntagnachmittag führen die „Minis“ und „Maxis“ in Kooperation mit den „Singin‘ Kids“ aus Schifferstadt „Die Eule findet den Beat“ auf. In diesem Kindermusical geht eine kleine Eule auf große Entdeckungsreise, um Kindern die Vielfalt der Musik näherzubringen. Dabei trifft sie mehrere Tiere wie z.B. den Rock-Maulwurf, die Jazz-Assel oder die Opern-Motte. Eingebettet in eine ebenso spannende wie lustige Story erlebt das Publikum verschiedene stilistisch typische Musikstücke unterschiedlicher Genres. Kartenvorverkauf für beide Konzerte per E-Mail unter info@juventusvocalis.de (Erwachsene 6,- € / Kinder 4,- €). Weitere Infos: www.juventusvocalis.de