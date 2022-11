Bloß nicht abschalten

Gefragt, gesagt (42): Die Kreisverwaltung ist zwar wieder erreichbar, doch die Suche nach den Tätern, die hinter dem Hackerangriff auf das Kreishaus stecken und nach dem Ausmaß des Dilemmas läuft kontinuierlich weiter. Gegen Ende vergangener Woche gab Landrat Clemens Körner bekannt, dass Daten von Kreisbewohnern ins Darknet gestellt worden sind. Konkretes konnte nicht mitgeteilt werden. Wie geht so ein Angriff auf ein Netzwerk eigentlich vonstatten? Was ist Ransomware und was ist die Faustregel, wenn Bürger einem Hacker ins Netz gegangen sind? Das Tagblatt fragte bei Michael Schepers nach. Als selbstständiger Unternehmer ist er als Werbefotograf tätig sowie in Sachen Social Media und Webseiten-Betreuung unterwegs. Schepers ist auch Mitglied im Digitalausschuss des Rhein-Pfalz-Kreises und hat einiges zum Thema Hacker zu sagen.

Das ausführliche Interview lesen Sie in unserer Montagsausgabe vom 14. November 2022.