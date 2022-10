Heiße Beats und kühle Drinks

Wenn es nach DJ Olde – mit bürgerlichem Namen Jannis Schreiner – geht, könnte es jeden Monat ein Musikevent in der Waldfesthalle geben. Mit der Meinung steht der in der Rettichstadt geborene Mann, der auf europäischen Dancefloor-Bühnen bekannt ist, nicht alleine. Die Resonanz auf die Veranstaltung „We love Schifferstadt“ in der Waldfesthalle sprach Bände. Um die 600 Frauen und Männer jeden Alters hatten sich zu späterer Stunde am Standort eingefunden. Aus der Halle war eine Diskothek geworden, in der schon vor dem Haupt-Act namens DJ Olde der Rhythmus regierte. Mit DJ MCG, der im wirklichen Leben Marcel Gaschott heißt und ebenfalls aus Schifferstadt stammt, hatte Schreiner einen tollen Anheizer ins Haus geholt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 20. Oktober 2022.