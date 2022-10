VfK will Auftaktleistung untermauern

Die erste Mannschaft des VfK 07 steht nach der gelungenen Premiere vergangene Woche vor der nächsten Aufgabe und muss innerhalb weniger Tage gleich zweimal auf die Matte. Zunächst empfangen die Schifferstadter heute Abend, 19.30 Uhr, die Ringgemeinschaft Kurpfälzer Löwen in der heimischen Wilfried-Dietrich-Halle, ehe am Montagnachmittag, 15 Uhr, der mittlerweile übliche Kampftag am Tag der Deutschen Einheit stattfindet. Zu Gast ist man bei Mitaufsteiger KG Baienfurt/Ravensburg.

Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 1. Oktober 2022.