DJ Olde: Party in der Waldfesthalle am Sonntag

Nach fünf Jahren tritt Jannis Schreiner alias DJ Olde am Sonntag wieder in seiner Heimatstadt auf. Im internationalen DJ-Geschäft hat der 33Jährige bereits viel erreicht. Jamaika, Israel, Portugal, Brasilien – mit seiner Musik hat Jannis Schreiner Tanzflächen in der ganzen Welt zum Beben gebracht. Seiner Heimat den Rücken zu kehren, das kam es ihm nie in den Sinn. Im Interview mit Tagblatt-Redakteurin Susanne Kripp spricht Jannis Schreiner über Bodenhaftung, seine persönlichen Lieblingsplätze in Schifferstadt und das Event am Sonntag in der Waldfesthalle.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 1. Oktober 2022.