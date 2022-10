Der neue Stadtkurier ist da

In der aktuellen Ausgabe des StadtKuriers blicken Bürgermeisterin Ilona Volk und die Stadtverwaltung auf das das neue Großprojekt „Stadtfriedhof“, sowie auf die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Bürgerinnen und Bürger erzählen, wie sie den Sommer mit weniger Corona erlebt haben und was sie sich vom Herbst erhoffen, aber auch die vielfältigen Städtepartnerschaften, die in diesem Jahr Jubiläum feiern, werden ausgiebig thematisiert. Drei- bis viermal im Jahr erscheint das zwölfseitige Informationsblatt – die neunte Ausgabe wurde nun veröffentlicht und ist in den Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger ohne Werbesperrvermerk. Auch in den Zeitungsboxen am Schillerplatz und vor dem Rathaus liegt er kostenlos aus. Wer lieber bequem von Zuhause aus liest, findet den StadtKurier als PDF auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de. Die Stadtverwaltung wünscht viel Spaß beim Lesen!