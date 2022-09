Am Samstag, 17. September, um 17 Uhr wird im Adlerhof, Kirchenstraße 17, aus dem Buch „Wir sind noch da! – Mutige Frauen aus Afghanistan gelesen“. Das Buch lässt 13 hochkarätige und couragierte Frauen aus Afghanistan in Textbeiträgen und Interviews zu Wort kommen. In persönlichen Schilderungen berichten sie über die Angst und den Schmerz vor dem drohenden Verlust der Heimat, aber vor allem über das, was die Mädchen und Frauen vor Ort schon jetzt verloren haben: Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensfreude. Die Verletzung ihrer Menschrechte soll in den aktuellen Krisen nicht vergessen werden. Die Lesung greift damit das diesjährige Motto der Fairen Wochen auf. Es lautet „fair steht dir – #fairhandeln für Menschrechte weltweit“. Herausgeberin des Buches, Nahid Shahalimi, wurde 1973 in Afghanistan geboren, floh 1985 mit ihrer Mutter und ihren Schwestern über Pakistan nach Kanada. Seit 2000 lebt sie in München und ist als Künstlerin, Filmemacherin, Aktivistin und Autorin tätig. Die Texte werden von Barbara Abel-Pohlack, Jutta Fritzsche und Ute Zimmermann vorgetragen. Musikalisch wird die Lesung von Handan Akkaya-Kapan (Gesang), Isabel Eichenlaub (Cello) und Selahattin Cetins (Gitarre und Gesang) umrahmt. Kulinarische Genüsse unter dem Motto „Orient triff Okzident“ kommen aus der Küche des Salischen Hofes. Außerdem kann fair gehandelter Safran aus Afghanistan, weitere Produkte des fairhandel-Partners Conflictfood und das Buch „Wir sind noch da!“ erworben werden. Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich das Team. Es wird empfohlen, sich warm anzuziehen. Die Veranstaltung ist gefördert durch den Verfügungsfonds der Sozialen Stadt.