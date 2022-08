Rund ums Vereinsheim wird gefeiert

Der MGV Eintracht geht neue Wege. Am Samstag, 3. September, wird gefeiert und zwar dort, wo die Heimat der SängerInnen ist: rund ums Vereinsheim. Die Premiere wurde durch eine Absage angestoßen. „Wir haben uns bereits rechtzeitig darüber Gedanken gemacht was wir tun, wenn das Gässelfest wieder ausfällt“, sagt der Eintracht-Vorsitzende Robert Krauth auf Tagblatt-Nachfrage. Das erste Fest rund ums Vereinsheim ist als Alternative herausgekommen. Eine Veranstaltung für die ganze Familie soll es werden, merkt Krauth an. Darauf, auf diesem Wege neue Aktive und Mitglieder zu gewinnen, hoffen er und seine Mitstreiter. „Wir werden eine Hüpfburg aufbauen, Kinderschminken anbieten und der Nachwuchs kann sich auf Lösungssuche bei einem Rätsel machen, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt“, führt Krauth aus. Ein Team von gut 15 HelferInnen sorgt für die Verköstigung der Gäste. Brat- und Currywurst, Servelat, Flammkuchen und Brezeln werden den Hunger stillen. Ab 17 Uhr wird die hauseigene Band „DoHorschEmol“ unterhalten. Los geht das Fest rund ums Vereinsheim um 12 Uhr. Ausklingen wird es gegen 21 Uhr. Ab Montag, 5. September, 20 Uhr, beginnen wieder die Singstunden des Gemischten Chores.