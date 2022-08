Nachdem klar war, dass Danai Amann nicht nur Schifferstadt, sondern Deutschland verlassen wird, ging die Suche los. Die Dirigentin hat den modernen Chor Da Capo sechs Jahre lang geleitet und ihn gesanglich geschliffen. Während sie ihre neue Zukunft als Lehrkraft an der deutschen Schule in Athen aufbaute, musste der Vorsitzende des MGV 1854, dem Da Capo angehört, auf die Suche nach einer Nachfolge gehen – kein leichtes Unterfangen für Hermann Magin in einer Zeit, in der Corona und vor allem Lockdown den Alltag bestimmten. Die Mühe war erfolgreich. Mit Fabian Strahl hat Da Capo einen leidenschaftlichen Dirigenten gefunden, der nicht nur die Arbeit des Chores bereits kannte, sondern auch einige Vorstellungen für die Zusammenarbeit mitbrachte. Wo seine Wurzeln liegen, was er vorhat und wie gerade er ins Gespräch kam, fragte das Tagblatt.

