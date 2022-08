Schifferstadt. Jochen Glatt, Gymnasiallehrer für Französisch und Englisch, liest und erzählt am Freitag, 26. August, 19 Uhr, in der „Scheune“ (Burgstraße 23) auf Einladung des Club Ebene Eins aus „Der Hans im Florival“. Er hat Jean Egens 1984 in Buchform erschienene Kindheitserinnerungen ins Deutsche übersetzt. Die Französin Nathalie Bilhöfer, Gymnasiallehrerin für Französisch und Deutsch, liest Passagen aus dem französischen Original. Chansons mit Bezug zum Thema garnieren die Lesung. 1920 in Lautenbach (Elsass) geboren, machte Jean Egen als Mitarbeiter von „Le Monde“ und „Le Canard enchaîné“ Karriere. Sein Roman „Die Linden von Lautenbach“, auch international ein Riesenerfolg, wurde 1982 mit Mario Adorf in der Hauptrolle verfilmt. In seinen humorvollen Schilderungen, einer Mischung aus elsässischer Schalkhaftigkeit und französischem Esprit, entpuppt er sich als geborener Erzähler. Den Mittelpunkt der Welt sucht und findet er in seinem zweiten Buch „Le Hans du Florival“ wiederum in seiner Kindheit, „einem Leben zwischen Elsass, Paris, Franche-Comté (und Deutschland)“ – so der Untertitel von Glatts Lesung. 1995 starb Jean Egen in Paris. Jochen Glatt hat den Autor noch persönlich kennengelernt. Und so ist seine „Lesung und Annäherung an Jean Egen“ äußerst authentisch. Rechtzeitig zu Egens hundertstem Geburtstag im Jahr 2020 erschien „Le Hans du Florival“ auf Deutsch. Glatts Lesung war eigentlich zum 25. Jubiläum des Club Ebene Eins im gleichen Jahr geplant. Corona hat auch das verhindert. Info: Freitag, 26. August 2022, 19 Uhr, Club Ebene Eins e. V. – DIE SCHEUNE, Burgstraße 23, Schifferstadt; Jean Egen – Der Hans im Florival: Lesung mit Jochen Glatt & Nathalie Bilhöfer. Eintritt: 10 € / Schüler/Studierende 6 €; CEE-Mitglieder: 7 € / Schüler/Studierende 5 €. Im Inneren der Scheune besteht Maskenpflicht. Kartenvorbestellung: Tel (06235) 92 03 99 (AB) oder CEEins@web.de; www.clubebeneeins.de