Speyer. Ein Krokodil im Freibadbecken des bademaxx? In Ausnahmefällen geht das, selbst, wenn das grüne Schuppentier überdimensioniert, aber friedlich ist. Mitgebracht wurde das aufblasbare Reptil in Übergröße vom Zephyrus-Discoteam. Ins kalte Wasser werfen ließen sich damit gestern Nachmittag mehrere Hundert kleine und auch größere Gäste bei der Sommerpoolparty zum 15-jährigen Bestehen des Sport- und Erlebnisbades, das in der Trägerschaft der Stadtwerke Speyer (SWS) steht. An die 30 Grad boten optimale Temperaturen zur erfrischenden Geburtstagsfeier im Freien. Die war für viele gezielte Anlaufstelle, wie beispielsweise für Monika Marx und ihre drei Kinder Sven (7), Maike (5) und Finnja (3). Auf der Arbeit hat Marx, eigentlich in Walldorf zuhause, von der Sommerpoolparty gehört. „Wir mussten nicht lange überlegen“, sagte sie. Für die Kinder gebe es jede Menge Abwechslung und sie selbst genieße die gute Stimmung und die Musik. Für diese war DJ Nick vom Zephyrus-Team verantwortlich. Die Liedfolge war ein Wunschkonzert, das von den Besucherinnen und Besuchern selbst bestimmt werden konnte. Tim Beimel, Geschäftsführer und Moderator des Nachmittags, äußerte sich begeistert vom Speyerer Publikum im bademaxx. „Hier ist die Welt in Ordnung. Die Leute sind sehr entspannt“, freute er sich. Zwischen Juni und August ist das Zephyrus-Team 85-mal gebucht. In Speyer ist es besonders gerne. Nicht zum ersten Mal kamen die Badegäste in den Genuss der Poolparty, bei der auf aufblasbaren „Keksen“ um die Wette gepaddelt, die Hula-Hoop-Königin gesucht, der Sieger im Hamsterradrennen auf dem Wasser ausgemacht und mit baumelnden Beinen im Wasser ein Wellenbad erzeugt wurden. Ein bademaxx-Tanz am Beckenrand gehörte zum Programm wie das Torwandschießen. „Das ist eine wirklich gute Truppe“, lobte SWS-Bereichsleiter Ralf Lang. Außer Frage stand daher, dass diese zum 15. Jubiläum des Sport- und Erlebnisbades wieder als Animationsexperten gebucht wurden – mit Erfolg, wie die Ausdauer der Gäste bei der vierstündigen Poolparty im und rund um die Becken im Freibad bewies.