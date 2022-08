Einander zuhören und Tönen nachspüren

„So muss es klingen, wenn man im Himmel ist …“ gab einmal ein Besucher seine Empfindungen bei einem Konzert des Campanula-Ensembles wieder. Seither trägt das Stück den Titel „Engelsmusik“. Ähnlich ergriffen und begeistert waren die Reaktionen des Publikums in der „Scheune“ (Burgstraße 23), in der das Ensemble kürzlich auf Einladung des Club Ebene Eins (CEE) gastierte. „Stück“ passt eigentlich nicht so recht auf diese Musizierform. „Improvisation“ vermeiden Helmut Bleffert (Winterscheid) und Isabel Eichenlaub (Schifferstadt) möglichst ebenso. Mit ihren Campanula-Celli bilden sie zusammen mit Maren Pardall (Neustadt a. d. Wstr.) den Kern des Ensembles, das mitunter MitspielerInnen erweitern.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 6. August 2022.