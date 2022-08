Auf dem Sprung: Austoben auf Trampolinen aller Art

Limburgerhof. Ab Mitte August eröffnet die Sprungpark.de GmbH in Limburgerhof eine neue Trampolinhalle. Mit einer Fläche von 2500 Quadratmeter bietet diese professionell ausgestattete Trampolinhalle für Springer ab 5 Jahren jede Menge Spaß und Action. Auf einer großen Trampolinfläche (Free Jump) kann man sich bedenkenlos austoben. Ebenfalls gibt es eine Würfelgrube, (Foam Jump) bei der sich auch der gewagteste Sprung ausprobieren lässt, denn eine weiche Landung ist in dem Pool aus weichen Stoffwürfeln garantiert. Für die begeisterten Springer gibt es auch vier Profitrampoline, auf denen geübte Springer eine Sprunghöhe von bis zu sechs Meter erreichen können, so bekommt man bei jedem Sprung ein Feeling, als wäre man auf der Achterbahn. Selbst für die Ballsportler ist mit dem Basketjump bestens gesorgt, dort darf man sich fühlen, als wäre man LeBron James oder Michael Jordan, wenn man seinen ersten Dunk versenkt. Für Groß und Klein ist auch die Abrissbirne der absolute Wahnsinn, da kann man sich gegenseitig mit viel Spaß und guter Laune attackieren und sich dabei vollkommen auspowern. Wer hat das größte Stehvermögen, wenn plötzlich die große Abrissbirne auf einen zukommt? Menschen können nicht fliegen! Zumindest nicht gänzlich ohne Hilfe, aber für alle, die gerne mal für einen kurzen Moment fliegen möchten, ist der Bungeejump die richtige Wahl. Gegen einen kleinen Aufpreis darf man die physikalischen Gesetze kurz außer Acht lassen und bekommt dafür ein unglaubliches Gefühl. Für noch mehr Action sorgt unser Fun-Jumper, da kann man kunstvolle Sprünge ausprobieren und landet auf einem Luftkissen, welches wie die oben genannte Würfelgrube eine weiche Landung garantiert. Noch mehr Spaß und tolle Lichteffekte sind mit dem Nine-Pods Trampolin ein wahrer Hingucker, da kann man seine Koordination und die Geschicklichkeit testen, indem man beim springen diese aufleuchtenden Lichterpods berührt. Für alle angehenden Influencer und aktiven Social-Media Anhänger ist die integrierte Selfiecam das Highlight, dort kann man beim Springen ein Selfie machen und es dann ohne Probleme sofort auf seinem Account veröffentlichen. Adresse: Mutterstadter Straße 16, Limburgerhof.