CDU-Mitgliederehrung am 1. September 2022

Schifferstadt. Bedingt durch Corona war die Arbeit im CDU-Ortsverband über viele Monate nur eingeschränkt möglich. Es konnten lange keine Mitgliederversammlungen und auch keine Weihnachtsfeiern stattfinden – und somit gab es keine Gelegenheit die Jubilarinnen und Jubilare der Jahre 2020 bis 2022 zu ehren. Dies soll nun noch vor dem Herbst nachgeholt werden. Der CDU-Ortsverband lädt alle CDU Mitglieder ein, am Sonntag, den 11. September 2022 um 16:30 Uhr im Nebenzimmer des Restaurant La Cantina II (Phönixheim) bei der Ehrung mit dabei zu sein. Die Jubilarinnen und Jubilare erhalten in den nächsten Tagen ihre Einladung. Die Festrede wird Landtagsabgeordneter Michael Wagner halten. Der Kreisvorsitzende Patrick Poss und die Ortsvorsitzende Laura Ehm werden Grußworte sprechen und die Ehrungen gemeinsam vornehmen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten (z.B. telefonisch über die 0178 187 6997 oder per E-Mail an laura.ehm@cdu-schifferstadt.de). Kontakt: Prof. Dr. Laura Ehm Ortsvorsitzende der CDU Schifferstadt Görlitzer Str. 43 67105 Schifferstadt laura.ehm@cdu-schifferstadt.de Tel. 0178 187 6997 Seite 1 von 1