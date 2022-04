Auch wenn das Historische Museum der Pfalz in Speyer seit geraumer Zeit keine Dauerausstellung insbesondere der Vorgeschichte der Pfalz präsentieren und damit auch den Schifferstadter Goldhut nicht einem interessierten Publikum vor Ort zugänglich machen kann, ist das öffentliche Interesse an diesem einzigartigen Objekt weiterhin ungebrochen. In seinem Vortrag „wenn der Schifferstadter Goldhut auf Reisen geht“ gibt Lars Börner, Sammlungskurator der Vorgeschichte am Historischen Museum der Pfalz Speyer, einen Einblick in die verschiedensten „Reisetätigkeiten“ des berühmten Objekts, von der Präsenz in verschiedenen bedeutenden Ausstellungen der letzten Jahre bis hin zu filmischen Reisen, die den Goldhut bis ins ferne Japan bekannt gemacht haben. Martin Eckrich, Freischaffender Künstler, hat den Schifferstadter Goldhut auf zwei Reisen nach Ningde in Nordchina begleitet. Begleitet hat er ihn nicht als Ausstellungsobjekt. Der Hut begleitete ihn im Geist und Herz. So kam es, dass Martin Eckrich dort im fernen China eine Tonfigur eines Goldhutpriesters schuf. An seiner Entstehung wird Martin Eckrich uns in einem Kurzvortrag teilhaben lassen und die Plastik dem Heimatmuseum übergeben. Die Stadtverwaltung und der Verein für Heimatpflege e.V. laden alle interessierten Besucherinnen und Besucher recht herzlich ein, den Tag des Goldenen Hutes am Freitag, 29. April 2022 um 18 Uhr gemeinsam zu begehen. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Alten Rathaus, Marktplatz 1 in Schifferstadt.