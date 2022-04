Rasante Melodien, schräger Humor, hinreißend verquer: dafür garantieren Gankino Circus auch mit ihrem neuesten Konzertkabarett „Bei den Finnen“. Am Freitag, 29. April, 19 Uhr bringen „Arztsohn“ Simon Schorndanner (Saxophon, Klarinette, Gesang), „Finnenflüsterer“ Maximilian Eder (Akkordeon, Gesang), „Trommel-Tausendsassa“ Johannes Sens (Percussion, Gesang) und „Reiseleiter“ Ralf Wieland (Gitarre, Gesang) ein einzigartiges Kulturspektakel auf die Bühne im Schifferstadter Club Ebene Eins (Burgstraße 23). Auf ihrem Roadtrip in den hohen Norden entdeckten die vier kauzigen Westmittelfranken das Geheimnis finnischer Gelassenheit, die Zauberkräfte eines roten Kanus und so eigentümliche Bräuche wie Axt- und Grashalm-Weitwurf. Wathose, Kaffeemaschine, Waschschüsseln sind mehr als Bühnenrequisiten. Finnische Polka trifft auf fränkischen Rock’n’Roll, virtuose Weltmusik aus eigener Feder verschmilzt mit finnischen Volksliedern oder der Finlandia von Sibelius. Zahlreiche Gastspiele führten Gankino Circus quer durch Europa. 2015 repräsentierte der fränkische Exportschlager die deutsche Musikkultur auf der EXPO in Mailand. 2019 folgte die Auszeichnung mit dem Deutschen Weltmusikpreis RUTH und dem Weltmusikpreis Creole Bayern. Info Gankino Circus, 29. 4., 19 Uhr, im Club Ebene Eins e.V. – Die Scheune, Schifferstadt, Burgstraße 23, Kartenvorbestellung: Tel. 06235 920399 (AB) oder CEEins@web.de; www.clubebeneeins.de Im Konzertraum besteht Maskenpflicht, auch am Platz!