Stationen eines bewegten Lebens

Am zweiten Fastensonntag referierte Dr. Lenelotte Möller, wissenschaftliche Historikerin, Autorin und Mitglied der Edith-Stein-Gesellschaft in Speyer, anlässlich der Veranstaltungsreihe über die Heilige Edith Stein am Nachmittag in der St. Laurentiuskirche. Eingebunden war ihr Vortrag wieder in eine Andacht mit Pfarrer Dr. Georg Müller. „Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Vortrag unsere Veranstaltungsreihe bereichern werden“, wandte er sich zu Beginn an die Referentin.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 24. März 2022.