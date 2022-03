Die Heimat in einen Song packen

„1 Traum – 1 Vision“ lautet der Titel des ersten Songs, der aus einem Musikprojekt des Jugendpflegers Torsten Kreb in Zusammenarbeit mit dem Schifferstadter HipHopper Florian Seebach, alias Mr. EisT33, Ende des Jahres 2021 hervorgegangen ist. Der Erfolg trieb zu neuen Taten an. Eine zweite Aktion ist gestartet worden, diesmal unter der Überschrift „Hood“. „Das letzte Projekt lief so gut, dass wir gesagt haben, wir legen gleich eines nach“, erklärt Kreb im Gespräch mit dem Tagblatt, wie es zur erneuten Auflage kam. Die Zahlen sprechen für sich. Er betont: „Wir haben 24.000 Hörer erreicht mit unserem ersten Song, was für so eine kleine Jugendtreff-Aktion echt super ist.“ Immer noch geht die Zahl der Aufrufe über das Online-Portal Spotify steil nach oben.