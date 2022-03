Edith Stein – als Erwachsene zum Glauben finden – erwachsen glauben

In diesem Jahr wurde der 100. Tauf- und Firmtag der Heiligen Edith Stein begangen. Denn am 1. Januar 1922 wurde sie in der St. Martinskirche in Bad Bergzabern getauft, am 2. Februar in der Bischöflichen Privatkapelle in Speyer gefirmt. Aus diesem Anlass ist es ein Wunsch der Pfarrei Heilige Edith Stein, sich eingehender mit ihrer Namenspatronin zu beschäftigen. Jeweils eingebettet in eine Andacht wird dies in der St. Laurentiuskirche mit Vorträgen an vier Sonntagen in der Fastenzeit erfolgen, die jeweils um 17 Uhr beginnen. Eröffnet wurde die Reihe von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am ersten Fastensonntag mit dem Thema „Edith Stein. Als Erwachsene/r zum Glauben finden – erwachsen glauben“. Edith Stein kam erst als Erwachsene zum Glauben, wurde mit 31 Jahren katholisch getauft.

