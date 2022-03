„Get the party started“ kann es nur heißen, wenn am Samstag, 19. März, die 20 Frauen und Männer im Pfarrheim Herz-Jesu im Rampenlicht stehen. „Feelin‘ good“ wird Programm sein, eine „Second Chance“ gibt es für jeden und „Leiser“ werden die für diesen Tag besonders trainierten Stimmen gewiss nicht werden. Dafür lautet die Aufforderung „Don’t stop the dance“, denn „A million dreams“ lassen sich nicht einfach so in „New York, New York“ belassen. Bleibt nur zu hoffen, dass niemand den Farbfilm vergessen hat, um das Ereignis – das große Schülerkonzert nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause nämlich – für die Ewigkeit festzuhalten. Die Nervosität dürfte dieser Tage ansteigen, denn – „Mamma mia“ – am Sonnabend wird das Pfarrheim zur Showbühne. Wie sich Gesangslehrerin Claudia Degen fühlt und wie sehr ihre SchülerInnen dem Abend entgegenfiebern? Das Tagblatt hat gefragt, sie haben’s gesagt.

