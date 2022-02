Große Veränderung in der Pfarrei Heilige Edith Stein

Pfarrer Dr. Georg Müller wird zum 1. September nach sechs Jahren die Leitung der Pfarrei Heilige Edith Stein abgeben und sie verlassen. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber nach vielen Überlegungen und Gesprächen dann doch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gebeten, mich von der Verantwortung für die Pfarrei zu entbinden, da es auf Dauer nicht gut ist, zwei Leitungsposten parallel auszuüben”, erklärte er im Gespräch mit dem Tagblatt. Denn seit 1. Juli 2019 ist Pfarrer Dr. Georg Müller zusätzlich Offizial des Bistums, auch Gerichtsvikar genannt, und damit der oberste Richter des Kirchengerichts. Dieses Amt wurde ihm zwar „unter Beibehaltung der bisherigen Aufgaben“ übertragen, doch habe er dem Bischof gegenüber zu erkennen gegeben, dass dies für ihn versuchsweise geschehe und die Erfahrung erst zeigen müsse, ob beide Leitungsfunktionen auf längere Zeit bewältigt werden können. Denn für ihn sei es neben anderen Überlegungen auch immer ein wichtiger Indikator gewesen, das Gefühl zu haben, den Aufgaben und seiner Verantwortung in beiden Bereichen wenigstens zufriedenstellend nachzukommen und ihnen zu entsprechen. Dem sei leider inzwischen nicht mehr so. „Wie viele wissen, stehen Verwaltung und Seelsorge für die leitenden Pfarrer weiterhin in keinem guten Verhältnis“, erklärte er. Künftig werde er neben dem Offizialat weitere Aufgaben in Speyer übernehmen, die sich besser miteinander vereinbaren lassen, und dort auch priesterlich tätig sein. Er hoffe, dass sich seine inzwischen eher angespannte dienstliche Situation etwas lösen und seiner strapazierten Gesundheit, auf die er künftig mehr achten müsse, gut tun werde. Ein Termin zu seiner Verabschiedung wird rechtzeitig bekannt gegeben.