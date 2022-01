Die „Klimascouts von Schifferstadt“ bestehend aus den Auszubildenden Alyssa Trautmann, Fabian Weinerth und Leonie Brahimi aus der Stadtverwaltung und Stadtwerken Schifferstadt sind von dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) zu Klimascouts geschult worden. Klimascouts sind nach Difu Auszubildende von Kommunen, die als Wertevermittler und -vermittlerinnen und junge Mentorinnen und Mentoren für mehr Bewusstsein gegenüber Klima- und Umweltverschmutzung eintreten und aktiv Projekte für den Schutz der Umwelt und ihrer Bedingungen bewirken sollen. Für einen ersten Beitrag zum Klimaschutz in der neuen Rolle haben die drei frisch gebackenen Klimascouts aus Schifferstadt die Aufgabe bekommen, ein neues Klimaprojekt in ihrem Arbeitsumfeld umzusetzen. In kürzester Zeit entstand das Projekt „Filter von Morgen im Ascher entsorgen“. Denn „Klimaschutz beginnt im Kleinen bei uns als Bürgerinnen und Bürger – und was kann kleiner sein als ein Zigarettenstummel“, so Klimascout Alyssa Trautmann. Gerade für die Reste einer Zigarette gibt es zu wenig Entsorgungsmöglichkeiten. Achtlos weggeworfene Stummel haben negative Auswirkungen auf die Umwelt und sorgen auch für ein schlechtes Stadtbild. Im Rahmen des Projektes werden nun alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen bei einem Wettbewerb animiert: Wohin mit dem „Zigarettenstummel“? Sammeln Sie sie, beispielsweise in Gefäßen oder Tüten, die nicht mehr benötigt werden, versehen Sie diese mit einem Zettel, auf dem Ihr vollständiger Name und eine Kontaktinformation, wie zusätzlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder postalische Adresse. Dann legen Sie diese bis zum 28. Januar in den Sammeleimer vor dem Rathaus. Die pro Person abgegebenen Kippen werden anschließend gewogen und die drei größten Gewichtsmengen gewinnen. Der Preis für die Gewinnerinnen oder Gewinner sind Schmagges-Gutscheine im Wert von 50 €, 25 € und 15 € für die ersten drei Plätze. Nur über die angegebene Kontaktmöglichkeit können die Gewinner ermittelt und informiert werden. Die gesammelten Zigarettenkippen werden dann an eine Kooperationsfirma geschickt, die diese recycelt oder in Energie umwandelt. Am 21. Januar werden von 9 bis 11.30 Uhr bei einem Aktionsstand auf dem Wochenmarkt die Klimascouts kostenlose silberne Dosen mit Schraubdeckel als portable Ascher verteilen. Ab diesem Tag sind diese ebenfalls im Rathaus zu bekommen. Somit können die „Zigarettenstummel“ unterwegs sauber gesammelt werden – nicht nur für den Wettbewerb, sondern darüber hinaus auch im Alltag. Über den Wettbewerb hinaus, arbeiten die Schifferstadter Klimascouts bereits an weiteren Projekten.