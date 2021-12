Er sucht sie in Landschaften, Generationen, Objekten. Farbgebung und Pinselstrich lassen sie hervortreten und machen sie wirksam. Die Rede ist von Übergängen. So hat der Schifferstadter Künstler Martin Eckrich seine aktuellste Ausstellung in der Überschrift genannt. Wer ihn kennt weiß, dass mehr dahinter steckt als der Blick von einer Seite auf eine andere.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Freitag, 31. Dezember 2021.