„Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ Programm für die dritte Adventswoche mit Aussendung des Friedenslichtes

Ab Montag, 13. Dezember, kann das Friedenslicht bei „Lichtteilern“ an verschiedenen Orten in Schifferstadt empfangen und dann gerne an Familien, Freunde, Nachbarn, einsame Menschen weitergegeben werden. Großes Anliegen ist es dabei, dass bis Weihnachten vor vielen Häusern oder in vielen Fenstern das Friedenslicht von Betlehem als Zeichen der Hoffnung und des Friedens leuchtet. Des weiteren wäre es schön, wenn das Licht auch zu alten, kranken oder einsamen Menschen gebracht wird. „Lichtteiler“ sind anzutreffen im Protestantischen Pfarramt, Langgasse 61, im Weltladen, Hauptstraße 6 sowie Am Römerweg 13, in der Anilinerstraße 12, Dennisstraße 1, Greifengasse 38, Herzog-Otto-Straße 9 a, Ludwigstraße18, Ostring 85 und in der Rehbachstraße 6. Der Weltladen beteiligt sich am Mittwoch ab 18 Uhr ebenfalls mit einer Aktion und wird mit besinnlichen Adventsgedanken auf dem Rathausplatz vor Ort sein. Mit eingebunden in dieser Woche ist auch wieder die „Frühschicht“ mit Morgenandacht in der St. Jakobuskirche, die am Freitag, 17. Dezember, um 6.30 Uhr, beginnt.