Polizeimeldungen vom 30. November 2021

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Am 29.11.2021, gegen 22.20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Salierstraße in Richtung Speyerer Straße und beabsichtigte nach links in die Pestalozzistraße einzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam der PKW von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Gartenzaun zusammen. Hierbei verletzte sich der PKW-Fahrer leicht an der Hand. Die beiden Mitfahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Durch den Rettungsdienst wurden alle drei zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Am gestrigen Montag wurden in mehreren Ortschaften der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der Kontrolle in der Langgasse in Böhl-Iggelheim (9.45 Uhr – 11.00 Uhr) wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Weiterhin wurden zwei Gurtverstöße geahndet. Bei der Kontrolle in der Burgstraße in Schifferstadt (12:10 Uhr – 12:30 Uhr) wurde bei Tempo 30 ein Verstoß festgestellt. In der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (13:30 Uhr – 14:15 Uhr) überschritten sieben Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der „Schnellste“ wurde in Mutterstadt mit 54 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt nach sich.