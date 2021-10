DLRG: Zwei erfolgreiche Jahre trotz Corona

2020 war der Trainingsbetrieb bei der DLRG Schifferstadt wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt und ist es noch. Während 2019 noch ca. 650 Stunden Ausbildungsarbeit geleistet wurden, konnte 2020 kein durchgehender Trainingsbetrieb stattfinden. Trotzdem wurden 2020 im Bereich Rettungsschwimmen sieben RSW Bronze und zwei RSW Silber abgenommen, sowie 70 Wachstunden geleistet. 2019 konnten die Rettungsschwimmer/innen die Ortsgruppe Schifferstadt bei Wettkämpfen auf Bezirks- und Landesebene erfolgreich vertreten. Neben einem Bezirksmeistertitel (AK 15/16 m) und drei Vizemeistertiteln (AK 13/14 m; AK Offen w; AK offen m) bei den Mannschaftswettkämpfen gewannen die Rettungsschwimmer/innen außerdem zwei Bezirksmeistertitel (Saskia Mergel und Nils Münch) sowie zwei Vizemeistertitel (Madlen Sandvik und Lena Kleiber) bei den Einzelwettkämpfen. Auf den Landesmeisterschaften in Pirmasens wurden ein Vizemeistertitel bei den Mannschaftswettkämpfen (AK 15/16 m), sowie ein Vizemeistertitel bei den Einzelwettkämpfen (Nils Münch) erzielt. Auch 2020 erreichten unsere Mannschaften in Maxdorf zwei Bezirksmeistertitel (AK 11/12 m und AK offen w), sowie einen zweiten Platz (AK 17/18 m). Alle weiteren Wettkämpfe mussten coronabedingt leider abgesagt werden. Weiterhin hat der Vereine 2019 zusammen mit dem MAC Schifferstadt und dem LC Schifferstadt den nunmehr 12. Triathlon Goldener Hut durchgeführt – an dieser Stelle gilt der Dank all den freiwilligen Helfern, die für 72 Kinder und Jugendliche, 277 Einzelstarter/innen sowie 44 Sprintstaffeln einen schönen und reibungslosen Wettkampf ermöglichten. Wie schon die Jahre zuvor fand 2019 eine Halloweenparty für die kleinen und großen Mitglieder des Vereins statt. Bei einer Gruselschatzsuche mit anschließendem Kürbisschnitzen war für alle etwas dabei. Zum Jahresabschluss wurden dann, anlässlich zu Nikolaus, Schokoladennikoläuse, Mandarinen und Schwimmbrillen an unsere Mitglieder verteilt. Beim Kleinkinderschwimmen unter der Leitung von Marie Münch engagierten sich die jungen Mitglieder Susanne Senck, Marisa Bohrer, Till Radmacher und Nils Münch. Auch im Schwimmerbecken sorgten die Helfer Julian Kuhrmann, Thomas Hahn, Sarah Vilsmeier, Torsten Muscat, Matthias Beck, Bernd Mathern, Jenny Zimmermann und Madlen Sandvik für einen reibungslosen Trainingsablauf. Die Tauchkurse wurden unter der Leitung von Uli Heberger und Helmut Baumann und die Wassergymnastik unter der Leitung von Christa Reimer durchgeführt. Allen ehrenamtlichen Helfer/innen gilt ein großes Dankeschön und ein besonderes Lob von unserer 1. Vorsitzenden Inge Weiler. Am 13. Oktober fand die Hauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 statt, da letztes Jahr wegen der Pandemie keine Versammlung durchgeführt werden konnte. Die Mitgliederzahl hat sich um sechs Neuzugänge und 49 Abgänge verändert, sodass die DLRG Schifferstadt (Stand 31.12.2020) insgesamt 465 Mitglieder zählt. Nach der Verlesung des Jahres- und Kassenberichts folgten die Neuwahlen. In fast allen Fällen einstimmig, wurden die folgenden Vorstandsmitglieder gewählt: Inge Weiler – 1. Vorsitzende; Thomas Kolb – stellvertretender Vorsitzender; Torsten Muscat – Kassenwart; Corinne Goschler – Schriftführerin; Andreas Mayer – Ausbildungsleiter; Uli Heberger – Tauchwart; (Stellvertreter Helmut Baumann); Sonja Heise – Öffentlichkeitsbeauftragte; (Stellvertreter Till Radmacher); Jenny Zimmermann – Jugendwärtin; (Stellvertreter Nils Münch); Bernd Mathern, Claus Weißenmayer, Matthias Beck und Daniel Jalalpoor – Beisitzer; Bernd Mathern und Daniel Jalalpoor – Kassenprüfer (siehe Bild). Außerdem wurden drei Vorstandsmitglieder verabschiedet: Elke Zimmermann, die über 40 Jahre lang die Kassenwärtin des Vereins war und auch beim Kleinkinderschwimmen immer aktiv mitgeholfen hat, geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz ist der Verein sehr dankbar. Ein besonderer Dank gilt auch dem ehemaligen Jugendwart und langjährigen aktiven Rettungsschwimmer Thomas Hahn und seiner Frau Kerstin Schassner, die neben dem Amt als stellvertretende Vorsitzende auch jahrelang die Pressearbeit übernommen hat. Dank zahlreicher Helfer und Helferinnen, waren wir in der Lage das Training und die Ausbildung nach den Sommerferien wieder aufzunehmen: Jeden Montag von 19 bis 21.45 Uhr haben Wasserratten aller Altersklassen die Chance im Kreisbad Schifferstadt zu trainieren und/oder Schwimmen zu lernen. Neben regulärem Schwimmtraining gibt es außerdem die Möglichkeit zur Teilnahme an Tauch- und Rettungsschwimmkursen sowie der Wassergymnastik. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite (schifferstadt.dlrg.de) sowie bei Instagram (dlrg_schifferstadt)– und Facebook (dlrg_schifferstadt).