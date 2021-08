Waldfestatmosphäre beim FSV 13/23 im Biergarten

Vom 26. August bis zum 19. September bewirtet der FSV seinen Biergarten mit verschiedenen Tagesangeboten jeweils an den Donnerstagen und Sonntagen. So starten die 13er traditionell mit Selli´s Spießbraten am Donnerstag 26. August und ein wenig Waldfestatmosphäre mit dem viel begehrten Fleschknepp-Teller mit Meerrettichsoße und Preiselbeeren am Sonntag, 29. August. Hierzu lädt der FSV 13/23 recht herzlich ein. Witterungsbedingt können alle Gerichte auch gerne mitgenommen werden.