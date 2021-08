Hochwassereinsatz statt Amtseinführung

Anna-Lena Heyer ist mit den Maltesern groß geworden. Sie hat bei der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Verpflegung einige Dienste geleistet, wurde ehrenamtliche Rettungsassistentin und schließlich ausgebildete Notfallsanitäterin. Das ist ihr Hauptberuf geworden. Daneben blieb sie als Freiwillige bei den Maltesern, hatte schnell als Gruppenführerin eine leitende Position in ihrer Heimat im Hunsrück. In Schifferstadt, wo Heyer seit einiger Zeit zuhause ist, übernahm sie schließlich den Bereich Sanitätsdienste mit Materialbeschaffung und Personalplanung. Diesen gab sie nun an Frederic Leonhardt ab. Der Hintergrund: Heyer ist seit 1. Juli neue Stadtbeauftragte als Nachfolgerin von Iris Strubel. Leonhardt ist mit Christian Catoir ihr Stellvertreter. Er kümmert sich weiterhin um den Katastrophenschutz. Eine offizielle Verpflichtung gab es bisher nicht. Heyer und Leonhardt waren am vorgesehenen Termin im Einsatz, mitten im Gebiet der Flutkatastrophe an der Ahr. Im Gespräch mit dem Tagblatt berichten sie von ungeahnten Herausforderungen und der dringenden Suche nach einem neuen Obdach.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 2. August 2021.