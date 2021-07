„Ich möchte eine Politik die alle verstehen.“ Mit diesem Ziel startete Patrick Kunz in den Landtagswahlkampf 2021. Mit 5,4 Prozent erreichten die FREIEN WÄHLER, FW, und damit Kunz, den Einzug in den Landtag. Der 44-jährige arbeitete nach einer Ausbildung zum Prozessleitelektroniker zunächst in der BASF. Im Jahr 1998 verpflichtete er sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. In den folgenden Jahren war er an mehreren Standorten stationiert. Auslandsaufenthalte und Auslandseinsätze gehörten als Lehrfeldwebel zur Krisen- und Konfliktbewältigung, dazu. Nach der Soldatenzeit blieb er der Bundeswehr als ziviler Mitarbeiter erhalten. Zuletzt beim Bildungszentrum der Bundeswehr in Mannheim. Kunz wohnt in Schifferstadt und bezeichnet sich selbst als: „Schifferstadter mit Leib und Seele.“ Er wird auch deshalb sein Wahlkreisbüro in der Hauptstraße 10a eröffnen. Im Interview mit dem Tagblatt spricht er über seien Vorstellungen.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 1. Juli 2021.