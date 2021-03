Nicht verbieten, aber reduzieren

Ein sensibles Thema hat der dritte Beigeordnete Hans Schwind (CDU) in seinem Geschäftsbereich angepackt: den Verkauf und das Aufbringen von Splitt auf dem Waldfriedhof. Nicht mehr hinzunehmen ist die gegenwärtige Situation, meint er in Abstimmung mit der Ordnungsbehörde und der Stadtgärtnerei. Abgeschafft werden soll der Splitt jedoch nicht. Was künftig erlaubt ist und was nicht, regelt die veränderte Friedhofssatzung.

