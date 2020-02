Besser informiert als mit dem Tagblatt kann man nicht sein!

Kürzlich berichteten wir über eine neue Stadt-Nachrichten-App, die der Schifferstadter Heinz Lüken entwickelt hat. Die Idee ist gut und zeitgemäß – toll, dass jemand ehrenamtlich solch ein Projekt entwickelt. Die angeführten Beweggründe haben uns als Schifferstadter Lokalzeitung aber dann doch sehr verwundert: seiner Meinung nach steht in den Regional- und Lokalteilen der Zeitungen kaum Information über Veranstaltungen und man „wisse nicht Bescheid“, erfahre alles zu spät. Das liegt nicht an der Zeitung, sondern eindeutig an dem, der sie nicht liest. Denn: Schifferstadt hat eine eigene Tageszeitung. Seit 115 Jahren. Das ist eine Besonderheit und absolut einmalig in Deutschland. Keine andere Stadt dieser Größenordnung kann das vorweisen. Mit dem Fokus auf Schifferstadt legen wir die Priorität ganz auf unsere Heimatstadt. Es gibt keine Veranstaltung am Ort und keine noch so unbedeutende Nebensächlichkeit aus einem Verein, die hier nicht angekündigt oder über die geschrieben wird. Über jede Veranstaltung wird auch im Nachgang berichtet und zwar in journalistischer Qualität – das ist auch einmalig. Lesen kann man dies gedruckt oder digital, wie man möchte.

Den Kirchennachrichten wird seit jeher eine ganze Seite gewidmet. Jeder Verein findet sein Forum, die Lokalpolitik wird detailliert abgespiegelt und kommentiert. Und das Lokalbezogene, das in den verteilten „Kreis-Kurier“ oder jüngst im „StadtKurier“ publiziert wird, las man bereits im Tagblatt aktuell. Besser informiert kann man eigentlich nicht sein, sofern man will und dafür auch bereit ist zu bezahlen. Und das wollen immer weniger. Beim Bäcker ist jedem klar, dass er für das Brötchen zahlen muss, auch das Stück Fleischwurst gibt es beim Metzger nicht umsonst – nur die Informationen soll es „fer umme“ geben. Mit dieser „Geiz-ist-geil“-Einstellung haben alle Zeitungen zu kämpfen, im Abo-Bereich wie im Anzeigengeschäft.

Hinter einer Tageszeitung steckt ein riesiger Kostenaufwand für Produktion und Logistik. Für eigentlich „kleines Geld“ bekommt man Weltgeschehen, Regionales und Lokales aufbereitet serviert und das inklusive Lieferung nach Hause frühmorgens in den Briefkasten. Die Tageszeitung mit einem Abonnement zu unterstützen kommt für die meisten Schifferstadter nicht in Frage, dennoch regt man sich auf, man „sei nicht informiert“. Das liegt aber eindeutig nicht an der Zeitung, die es so eines Tages als Plattform für das Stadtleben in Schifferstadt nicht mehr geben kann.