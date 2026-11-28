„Eine Stadt lebt von Menschen, die sich einbringen“

Am 28. Februar 2027 wählen die Schifferstadter eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Vier Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Ilona Volk: Dr. Daniel Jalalpoor (Grüne), Patrick Kunz (FWG), Prof. Dr. Laura Ehm (CDU) und Martin Bertram (AfD). Das Schifferstadter Tagblatt stellt die Kandidaten in einem ausführlichen Interview vor, mit denselben Themen und genug Platz für Antworten, die über Schlagworte hinausgehen.