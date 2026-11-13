Das Rückgrat der täglichen Arbeit

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Warum beim Tagblatt freie Mitarbeiter das Rückgrat der täglichen Arbeit bilden:

Wer für eine Zeitung schreibt, muss dort nicht zwangsläufig angestellt sein. Was für Außenstehende vielleicht ungewöhnlich klingt, ist in der Medienbranche seit Jahrzehnten ganz normal: Ein großer Teil der Journalisten in Deutschland arbeitet freiberuflich (freelance, soloselbstständig). Sie recherchieren, führen Interviews, schreiben Reportagen, berichten über Sportereignisse oder begleiten das kommunalpolitische Geschehen. Sie leben von ihrer journalistischen Arbeit, sind aber nicht bei einem Verlag angestellt…