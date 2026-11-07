Das Editorial zum Wochenende

„Wer sagt euch, was ihr schreiben sollt?“ Das wollte ein älterer Mann von den Gründern des Medienprojekts tbd wissen. Sie sind durch Deutschland gereist, um Menschen zuzuhören, die den Medien misstrauen, und haben in ihrem Newsletter, den wir verfolgen, von dieser Begegnung berichtet. Die Forschung zeichnet ein gemischtes Bild. In der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen von 2024 gaben 56 Prozent der Befragten an, der Berichterstattung von Lokalzeitungen überwiegend oder vollkommen zu vertrauen. Mehr Vertrauen genießt nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Gleichzeitig glaubt jeder Fünfte, dass die Medien die Meinungsfreiheit untergraben. Misstrauen wächst oft dort, wo niemand sieht, wie etwas entsteht. Beim Bäcker ist das anders. Wer in die Backstube schaut, sieht Mehl, Teig und Ofen. Er muss nicht einfach glauben, dass das Brot frisch ist. Er kann es sehen. . . .

Weiterlesen in der Ausgabe vom Samstag, 7. November 2026