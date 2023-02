Heute bedient Sie: Stefan Kuntz!

Wer im Supermarkt einkauft, der sucht sich üblicherweise die Kasse mit der kürzesten Warteschlange. Im Edeka-Markt im saarländischen Neunkirchen war dieses Grundgesetz am Samstag vorläufig außer Kraft gesetzt. Dutzende geduldig wartender Menschen stellten sich freiwillig in eine Riesenschlange an Kasse 6. Der Grund: als Kassierer saß dort Stefan Kuntz. Der gebürtige Saarländer und türkische Nationaltrainer hatte kurzfristig mit einem befreundeten Supermarkt-Betreiber in seiner Heimatstadt Neunkirchen eine Spendenaktion für die Erdbeben-Opfer gestartet. Zwischen 12 und 13 Uhr, so war der Plan, sollte der ehemalige deutsche Nationalspieler Kuntz kurzzeitig die Profession wechseln und Kunden bedienen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Montagsausgabe, 13. Februar 2023 des Schifferstadter Tagblatt.

https://www.schifferstadter-tagblatt.de/service/einzelausgabe-kaufen/