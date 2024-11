Sambia soll beim Erden helfen

Eigentlich wollte Tanja Bender Polizistin werden. Dafür hat’s nicht ganz gereicht. Ihre Passion hat sie dann in einem völlig anderen Metier gefunden, das sie nun für zwei Wochen in eine neue Welt bringt: Als zahnmedizinische Fachangestellte wird Bender zwei Wochen lang in Sambia tätig sein – eine Reise, die für sie jetzt schon unvergesslich ist.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Montag, 4. November 2024.