Sarah Bosetti ist die fünfte Person, die den Ernst-Johann-Literaturpreis erhalten hat. Am Samstag trafen sich zur Übergabe die geladenen Gäste im Alten Rathaus. Bosetti reiste mit dem Zug an und wieder ab. Dazwischen sprach sie von ihrem Buch über Populismus, in dem sie Antworten auf viele Fragen formuliert hat.

