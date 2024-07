Stadtbücherei: BuchCasting und die Jury seid ihr!

Schifferstadt. Am Donnerstag, 25. Juli und Donnerstag, 15. August lädt das Team der Stadtbücherei Schifferstadt von 18 bis 19:30 Uhr alle interessierten Acht- bis Zehnjährigen zum BuchCasting ein. Welches ist das schönste, spannendste und ansprechendste Buch? Die Bücherei-Mitarbeiterinnen stellen den Kindern fünf Bücher zu drei verschiedenen Themen vor. Wie in einer Castingshow darf dann bewertet werden – die Kriterien sind: Titel, Cover, Klappentext und Textausschnitt. In jeder Runde fliegt das Buch mit den wenigsten Stimmen raus, bis am Ende das Gewinnerbuch feststeht. Nach dem Casting können die Kinder noch stöbern und dürfen auch gerne noch Bücher ausleihen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sollten spätestens am Vortag der Veranstaltung per E-Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de oder telefonisch zu den Öffnungszeiten unter der Nummer 06235 / 925830 eingehen. Bitte geben Sie in der Anmeldungs-E-Mail eine Telefonnummer an. Damit die Veranstaltung stattfindet, müssen pro Termin mindestens zehn Anmeldungen vorliegen. Im Falle einer Absage werden die bereits angemeldeten Kinder telefonisch informiert.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt