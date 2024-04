Gebrauchte Schätze suchen einen neuen Wirkungskreis

Schifferstadt. Am Samstag, 6. Juli organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt einen Hofflohmarkt im gesamten Stadtgebiet. Von 9 bis 14 Uhr können Bürgerinnen und Bürger auf ihrem eigenen Grundstück, zum Beispiel in der Hofeinfahrt oder im Garten, gut erhaltene, gebrauchte Dinge, wie Kleidung, Mobiliar oder Spiele verkaufen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bis Montag, 17. Juni können sich Interessierte unter www.schifferstadt.de/hofflohmarkt als Verkaufsstelle registrieren und auswählen, was sie an den Mann und / oder die Frau bringen möchten. Es kann aus einer Vielzahl von Kategorien, wie beispielsweise Babykleidung und Babybedarf, Kinderkleidung und Spielsachen, Möbel, Küchen- und Haushaltswaren aber auch Schmuck und Schallplatten ausgewählt werden. So können Besucher gezielt bestimmte Höfe ansteuern, um gebrauchte Schätze zu ergattern.

Die Stadt stellt den teilnehmenden Höfen Werbemittel kostenfrei zur Verfügung. So können Verkaufsstellen durch ein Plakat kenntlich gemacht und die Nachbarschaft durch Weitergabe des Flyers zur Teilnahme angeregt werden. Das Ziel: Je mehr Markierungen und damit Verkaufsstellen auf der Karte in einer Straße zu finden sind, desto attraktiver wird die Nachbarschaft für potenzielle Käufer und Käuferinnen. Und das bringt die Flohmarkt-Kassen zum Klingeln!

Wer mit einer Verkaufsstelle teilnehmen möchte, kann sich ab sofort in das Formular der Stadt eintragen. Aus den Daten erstellt das Stadtmarketing-Team eine Karte, mit deren Hilfe Secondhand-begeisterte Schifferstadter am 6. Juli zielsicher von Hof zu Hof bummeln können. Aus diesem Grund endet die Anmeldefrist bereits am 17. Juni.

Interessierten sollten bitte beachten, dass kein gewerblicher Verkauf stattfinden darf und jeder Teilnehmende vollständig auf eigene Rechnung, Haftung und Verantwortung handelt. Es gibt keinerlei Versicherungsschutz durch die Stadtverwaltung.