Keine Abendkasse: Kreissportschau in Dudenhofen ausverkauft

Die Eintrittskarten für die diesjährige Kreissportschau am Freitag, 15. März, in Dudenhofen sind ausverkauft. Es wird daher bei der Veranstaltung, in deren Rahmen die Ganerbhalle offiziell wiedereröffnet wird, keine Abendkasse geben. Wer sich trotzdem ein Bild von der frisch sanierten Turnhalle machen möchte, ist herzlich zum Tag der offenen Tür am Samstag, 16. März, von 10 bis 13 Uhr eingeladen. Dabei können die Bürgerinnen und Bürger nicht nur die Turnhalle erkunden, vor allem die jungen Gäste können dann auch gleich selbst aktiv werden: Für sie bieten der TV Dudenhofen und der TuS Heiligenstein verschiedene Mitmach-Stationen mit Handball, Leichtathletik, Turnen und Volleyball an. Für jede Teilnahme erhalten die Kinder einen Stempel auf einer Karte – wenn sie alle Stempel gesammelt haben, erhalten sie eine kleine Überraschung. Für Essen und Getränke ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt.