Meditatives Konzerterlebnis mit Orgel Und Cello

Am Sonntag, dem 3.3.2024 erleben die Zuhörer um 17.00 Uhr den Zusammenklang von Violoncello und Orgel in der Pfarrkirche St. Jakobus in Schifferstadt. Mit dem Thema: „Musikalische Gebete“ spielen Dekanatskantor Georg Treuheit (Vleugelsorgel) und Cellistin Isabel Eichenlaub Werke von J.S. Bach, F. Lux, Arvo Pärt u.a.. Alle Stücke tragen das Wort „Gebet“ in ihrem Titel und werden von den beiden Künstlern gekonnt in Zusammenhang gebracht. Isabel Eichenlaub und Georg Treuheit sind beide Musiker mit Leib und Seele. Was sie verbindet, ist die Fähigkeit die Kompositionen aus den verschiedensten Epochen wertzuschätzen und gekonnt zu interpretieren. Auch für dieses Konzert begeben sich die Beiden auf eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte und nehmen die Hörer mit zu Klängen, die als Gebete in den Himmel streben. Die eindrucksvolle Vleugelsorgel mit ihrem orchestralen Klang mischt sich wundervoll mit dem zauberhaften, berührenden Celloklang. So entsteht ein meditatives Klangerlebnis zum Genießen und zur inneren Einkehr in der Fastenzeit.

Der Eintritt zu diesem Benefizkonzert ist frei, um eine Spende zum Erhalt der Vleugelsorgel wird gebeten.